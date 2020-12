"Frauen-Bundesliga in der DFL wäre wichtiger Schritt"

Sofian Chahed, Cheftrainer von Turbine Potsdam, fordert eine Eingliederung der Fußball-Bundesliga der Frauen in die Deutsche Fußball-Liga (DFL). "Ich halte das für einen sehr wichtigen Schritt", sagte der 37-Jährige den "Potsdamer Neuesten Nachrichten" am Freitag. Derzeit sind die Frauen-Ligen noch beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) angesiedelt.

Von der strukturellen Veränderung erhofft sich Chahed eine höhere öffentliche Wahrnehmung, da diese bislang noch "sehr ausbaufähig" sei. Im taktischen Bereich sieht Chahed, der den sechsmaligen deutschen Meister Turbine Potsdam seit Sommer betreut, kaum Unterschiede zu den männlichen Kollegen. Er sei jedoch von der Grundausbildung der Damen "ein bisschen enttäuscht". Diese sei bei weitem nicht so gut wie bei den heranwachsenden Jungen. "Man muss noch ganz viel individuell an Schlag- und Passtechniken trainieren", sagte Chahed, der vor seinem Wechsel zu Turbine die U16 von Hertha BSC als Trainer betreut hatte.

Seinen Potsdamerinnen bescheinigt Chahed viel Potenzial, wenn man die nächsten drei, vier Jahre mit ihr arbeiten könne. Realistisch sei dieses Ziel nicht unbedingt, da Turbine derzeit ein Ausbildungsverein sei: "Uns muss auch klar sein, dass die großen Clubs kommen und sich unsere Goldfische angeln."

Mit einer Teilnahme an der Champions League könnten die Spielerinnen möglicherweise länger in Potsdam gehalten werden. Turbine hat deshalb den dritten Platz, der erstmals zum Start in der Königsklasse berechtigt, zum Ziel ausgegeben und liegt kurz vor dem Ende der Hinrunde auf Kurs.