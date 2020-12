Bild: imago images / Jan Huebner

Interview | Ex-Herthaner Dariusz Wosz - "Wir sind nicht von ungefähr Dritter geworden"

07.12.20 | 16:47 Uhr

Einst war er die "Zaubermaus" – erst beim VfL Bochum, dann in der Nationalmannschaft und schließlich bei Hertha BSC. Mit 51 Jahren steht Dariusz Wosz noch immer in der Kreisliga auf dem Rasen. Warum er auf den Trainerjob keine Lust hat, erklärt er im Interview.



rbb|24: Herr Wosz, Sie haben in diesem Jahr nochmal den Verein gewechselt, und zwar als Spieler. Mit 51 Jahren spielen Sie immer noch aktiv Fußball. Andere sprechen in dem Alter schon über das Ende der Karriere nach der Karriere – Sie nicht. Warum? Dariusz Wosz: Ich fühle mich immer noch gut. Und als die Anfrage kam, konnte ich nicht absagen.

Aktuell spielen Sie für zwei Vereine in der Kreisliga B. Für SG Hoengen/Aldenhoven-Pattern in Aachen und für Teutonia Riemke in Bochum. Wie kam es dazu? Die Anfrage aus Aachen kam über einen Bekannten und ich wollte ihm einen Gefallen tun. In Bochum haben sie mir gesagt, dass das geht, also habe ich zugesagt.

Sie haben Champions League mit der Hertha und eine Europameisterschaft für den DFB gespielt. Glanz und Gloria gibt’s in der Kreisliga nicht. Jetzt fahren Sie sonntagnachmittags in die Provinz zum Auswärtsspielt bei Vorwärts Kornharpen. Was ist das Schönste dabei? Das Schöne ist, dass man sich bewegen kann in dieser Zeit mit den vielen Einschränkungen. Mir fällt ab und zu das Dach auf den Kopf, wenn man bei dem Wetter nicht einmal spazieren gehen kann. Dann weiß man es umso mehr zu schätzen, wenn man mal an die frische Luft gehen kann zum Fußballspielen.

Zur Person Dariusz Wosz wurde 1969 im polnischen Piekary Śląskie geboren, doch seine Familie wanderte bald darauf in die DDR aus. Dort begann Wosz seine fußballerische Karriere beim Halleschen FC, bevor er 1992 zum damaligen Bundesligisten VfL Bochum wechselte. 1997 debütierte er in der Nationalmannschaft unter Berti Vogts. Ein Jahr später wechselte er nach Berlin zu Hertha BSC, wo er Teil des Champions League-Kaders war. 2001 ging er zurück zum mittlerweile abgestiegenen VfL Bochum, feierte jedoch ein Jahr später den Wiederaufstieg. 2007 beendete er seine Profikarriere schließlich und wurde A-Jugendtrainer beim VfL.

Inzwischen leiten Sie zudem eine Fußballschule beim VfL Bochum. Sie waren aber bis vor drei Jahren auch im Trainerteam des VfL. Warum dieser Wechsel?

Ganz ehrlich, den Job als Trainer will ich mir nicht mehr antun. Man sieht es ja bei der Hertha. Man kann so viel Geld ausgeben und der Erfolg bleibt trotzdem auf der Strecke.

Und die Fußballschule, wo Sie mit jungen Spielern zusammenarbeiten, war der richtige Schritt? Nach acht Jahren als A-Jugend-Trainer, wo ich Spieler wie İlkay Gündoğan, Leon Goretzka, Lukas Klostermann und Kevin Vogt trainieren durfte, gab es für mich nur noch zwei Möglichkeiten: Co-Trainer beim VfL oder einer anderen Mannschaft im Ruhrgebiet oder diese Fußballschule zu leiten.

Warum aber nicht mehr das Amt als Cheftrainer?

Ich muss mich nicht mehr mit 17- oder 18-jährigen Spielern und ihren Eltern und Beratern rumärgern. Manche haben sogar zwei Berater. Das wird immer schlimmer und das brauche ich einfach nicht mehr.

Welche Entwicklung haben Sie seit Ihrer Profi-Karriere bei den Spielern und Ihren Beratern beobachten können?

Heute glaubt jeder Berater, dass er den besten Spieler überhaupt hat. Ich habe meine Spieler immer so behandelt, als wären es meine eigenen Kinder und sie auch entsprechend ehrlich behandelt. Egal wie prominent ein Berater ist, wenn jeder weiß, dass der Spieler das nicht schafft, sollte man ihn auch nicht bei Barcelona oder Teutonia Riemke anbieten. Am Ende müssen die Jungs nämlich die Leistung zeigen. Wenn die Jungs vernünftig bleiben und einen Weg wie Gündoğan oder Goretzka einschlagen, dann brauchen die ganz wenig Beratung. Dann reicht womöglich der eigene Vater.

Diese Saison läuft es gut für "Ihren" VfL in der 2. Liga und ist aktuell Dritter. Kann Bochum bis zum Schluss oben mitspielen?

Auf jeden Fall! Der Trainer hat die Mannschaft richtig zusammengestellt und kann jetzt sogar einzelne Spieler ersetzen. Paderborn und HSV sind die Favoriten. Ob es für den Aufstieg reicht, wird sich zeigen. Dafür müssten auch die anderen noch Federn lassen.

Blicken wir auf die Hertha. Wie haben Sie das Derby am Freitag gesehen?

Ich habe etwas geschmunzelt, als Hertha zurücklag. Ich habe mich direkt an ein Spiel mit der Hertha gegen TeBe erinnert, welches wir verloren haben. Das ist nicht schön, wenn man im Derby zurückliegt. Deshalb freut es mich für Hertha, dass sie das noch gewonnen haben. Aber am Ende zählt nun einmal, wo man am 34. Spieltag steht.

Wie schätzen Sie das Potential von Labbadia und der Mannschaft in dieser Saison ein?

Besser geht’s normalerweise gar nicht, wenn man ein Derby nach Rückstand gewinnt. Aber es wird extrem schwierig. Ich sehe viele Probleme bei Hertha. Da wird immer viel rumgemeckert. Das hat sich schon bei Ante Covic abgezeichnet, der Charakter mancher Spieler gefällt mir nicht.

…und die Hertha von 1998 - 2001, als Sie dort waren?

Wir sind nicht von ungefähr Dritter, Sechster und Fünfter geworden damals. Wir haben attraktiven Fußball gespielt. Diese mannschaftliche Geschlossenheit war besonders. Freundschaften zu pflegen, war bei uns immer sehr wichtig. Das hat unser Trainer Jürgen Röber gut hingekriegt. Wir hatten gestandene Spieler wie Michael Preetz, Gábor Király, Eyjólfur Sverrisson oder Sixten Veit. Ich hatte zudem das Glück, dass ich mit Steffen Karl, René Tretschok und Pál Dárdai eine familiäre Clique hatte.

Warum lief es damals so gut?

Ich kann mich nicht erinnern, dass ich je gegen den Abstieg spielen musste. Man hat viel weniger Magenkrämpfe, wenn man von Anfang an oben in der Tabelle mitspielt und vor 60.000 Menschen spielt. Da hat man einfach weniger Probleme.

Sie haben den Staffelstab schon an die nächste Generation weitergegeben. Ihr Neffe Joscha Wosz debütierte diese Saison bei RB Leipzig. Was haben Sie ihm für sein Profi-Debüt gegen Schalke mit auf den Weg gegeben?

Das war überraschend. Er war schon häufiger im Kader mit dabei und mich hat es gefreut, dass Julian Nagelsmann beim Stand von 4:0 auf die Jugend setzt und ihn gebracht hat. Er muss da dranbleiben, denn ein Spiel ist kein Spiel. Aber seine Karriere fängt erst an und dann gucken wir mal, für welche Dinge er sich entscheidet: Vertragsverlängerung? Ja? Nein? Was hat RB Leipzig mit ihm vor? Wo geht es hin? Das sind alles Dinge, die mein Bruder persönlich mit ihm bespricht – ohne Berater!

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Lukas Scheid, rbb Sport.



