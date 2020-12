imago images / Camera 4 Audio: Inforadio | 18.12.2020 | Dennis Wiese | Bild: imago images / Camera 4

Interview | Hertha-Manager Michael Preetz - "Uns fehlt noch der offensive Punch"

18.12.20 | 18:11 Uhr

Kein einfaches Jahr für Hertha BSC - die Sommer-Transfers haben nicht so richtig eingeschlagen und die finanzielle Situation hängt einmal mehr von Lars Windhorst ab. Im Interview spricht Hertha-Manager Michael Preetz über seine Wünsche fürs neue Jahr.

rbb|24: Michael Preetz, die "Bild"-Zeitung berichtet, dass Hertha-Investor Lars Windhorst weitere Millionen an den Verein überwiesen hat. Inwieweit können Sie das bestätigen? Michael Preetz: Ich kann bestätigen, dass wir uns vor einigen Wochen mit unserem Partner, der Tennor Holding (Windhorst ist Geschäftsführer der Investmentgruppe, Anm. d. Red.), über neue Zahlungsvereinbarungen verständigt haben. Diese Zahlungsvereinbarung bedeutet nicht nur ein Zahlungsziel, sondern Zahlungsziele, die sich bis zum Ende der Saison erstrecken.

Ein neues Transferfenster steht an jetzt im Winter. Sehen Sie aktuell Bedarf? Welche Möglichkeiten gibt es mit dem Geld, das Sie aktuell zur Verfügung haben? Dass die Pandemie Auswirkungen auf das Transfergeschäft hat, kann jeder nachvollziehen. Das Winter-Transferfenster ist traditionell etwas komplizierte, weil die Weichen im Sommer gestellt werden. Im Winter ist es so, dass es vielleicht noch die eine oder andere Möglichkeit gibt. Vor diesem Hintergrund konzentrieren wir uns total darauf, mit den Jungs zu arbeiten, die bei uns unter Vertrag stehen.

An welchem Punkt sehen Sie die Entwicklung im Trainer-Team und in der Mannschaft? Wir hatten zuletzt eine wichtige Phase, in der wir uns vor allem defensiv stabilisiert haben. Wir haben davon profitiert, dass wir zuletzt zusammenarbeiten konnten, ohne Länderspielunterbrechung. Im Blick auf das Mainz-Spiel (0:0, Anm. d. Red.) fehlt uns noch der offensive Punch. In den ersten Wochen war der da. Das ist das berühmte Thema der Balance zwischen Offensive und Defensive. Wir fahren jetzt am Wochenende nach Freiburg und wollen dort einen vernünftigen Jahresabschluss hinkriegen. Im nächsten Jahr wollen wir diese Entwicklung dann fortschreiben und mehr punkten, als wir das bisher geschafft haben.

In diesem Jahr stehen Ihnen insgesamt mehr als 100 Millionen Euro zur Verfügung. Damit steigen auch die Erwartungen. Wieviel Geduld haben Sie deshalb, dass es endlich vorne und hinten gut klappt? Es braucht halt Zeit, das alles einzustudieren. Es fallen auch immer wieder Spieler aus, wie aktuell Jon Cordoba. Das ist in dieser Phase sicherlich kein Vorteil. Aber wir sehen schon Fortschritte, auch wenn wir uns natürlich an der einen oder anderen Stelle auch wünschen würden, dass das schneller geht. Ich kann aber versichern, wir arbeiten da sehr intensiv und gewissenhaft dran, um die Dinge im neuen Jahr in die richtige Richtung zu lenken. Man muss auch festhalten, dass wir die sukzessive Torgefahr in der Mannschaft in den letzten Jahren erhöhen konnten. Wir erinnern uns, dass es lange nur auf den Schultern von Ibisevic und Kalou lag. Inzwischen haben wir insgesamt viel mehr Spieler, die Torgefahr ausstrahlen und in dieser Saison auch schon getroffen haben.

Carsten Schmidt, langjähriger Chef vom Pay-TV-Sender Sky, ist seit einigen Wochen Geschäftsführer von Hertha BSC und damit Ihr Vorgesetzter. Was verändert sich dadurch? Wir haben jetzt mehr Expertise in der Führungsetage bei Hertha BSC. Carsten Schmidt ist ein erfahrener Manager, der in Bereichen eine unglaubliche Expertise vorzuweisen hat, in denen wir uns verbessern wollen. Es geht uns auch vor dem Hintergrund des uns zugeflossenen Investments darum, die Einnahmesituation des Vereins weiter zu steigern. Für uns heißt das, dass wir mehr Kompetenz im Verein haben, um unsere Ziele in den nächsten Jahren auch erreichen zu können.

Sie sind seit 25 Jahren bei Hertha BSC. Dieses Jahr wurde von Corona bestimmt, aber auch Hertha hat eigene Geschichten geschrieben. Anfang des Jahres saß Jürgen Klinsmann zum Beispiel noch auf der Bank. Wie fassen Sie das Jahr zusammen? Ein außergewöhnliches Jahr bei vielen Aspekten – ohne Frage. An der Pandemie kann man natürlich nicht vorbeischauen. Deswegen kann man allen nur Gesundheit für das nächste Jahr wünschen und uns allen wünschen, dass wir die Pandemie schnellstmöglich in den Griff bekommen und die Folgeschäden überstehen. Das würde letztendlich auch bedeuten, dass wir Fußball wieder so erleben können, wie wir ihn lieben: mit vollen Stadien und unseren Fans an der Seite. Das wünsche ich mir persönlich für das nächste Jahr.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Dennis Wiese.

Sendung: Inforadio 18.12.2020, 21:25 Uhr