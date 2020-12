Bild: imago images / Sven Simon

Top-Scorer fehlt in Mönchengladbach gesperrt - Kann Hertha ohne Cunha?

10.12.20 | 14:48 Uhr

Mit der Englischen Woche geht Herthas Bundesliga-Jahr 2020 zu Ende. Der Schluss-Spurt soll bei Champions-League-Achtelfinalist Mönchengladbach beginnen. Doch Hertha muss den besten Torjäger ersetzen. Von Dennis Wiese

Personal

Hertha ohne Matheus Cunha? Das ist in dieser Saison schwer vorstellbar: Sechs Tore hat der Brasilianer erzielt, drei weitere vorbereitet. Das ist exakt die Hälfte aller Hertha-Tore dieser Spielzeit. Häufig hat man den Eindruck (so auch nach dem 0:1-Rückstand im Derby gegen Union), dass nur Cunha Herthas Offensive wachrütteln kann, mit seiner Entschlossenheit, Dynamik und Lust am Tore schießen. Nun fehlt eben diese Tor-Maschine gelbgesperrt. Gut möglich, dass Trainer Labbadia Krzysztof Piatek nach seinen beiden Jokertoren gegen Union von Beginn an ranlässt. Dahinter könnten Javairo Dilrosun, Vladimir Darida und Dodi Lukebakio eine offensive Dreierkette bilden. Es fehlen: Santiago Ascacibar (muskuläre Probleme), Jhon Cordoba (Trainingsrückstand nach Bänderverletzung im Sprunggelenk), Matheus Cunha (Gelbsperre), Eduard Löwen (muskuläre Probleme).

Die Form

Bruno Labbadia dürfte die aktuelle Situation genießen. Der Dezember ist der erste Monat dieser Bundesligasaison, in dem die Nationalmannschaften nicht im Einsatz sind. Anstatt dreizehn Internationale auf Wanderschaft zu schicken, kann Herthas Coach mit seinen Profis auf dem Trainingsplatz arbeiten, die neue Hertha kann weiter zusammenwachsen. Beim vorletzten Spiel in Leverkusen verteidigten die Blau-Weißen bissig, erkämpften sich einen Punkt. Darauf folgte der 3:1-Erfolg im Derby gegen Union. Dieses Spiel verdeutlichte zwar, dass Hertha noch immer große Probleme hat, sich Chancen herauszuspielen. Im zweiten Durchgang aber brillierte Labbadias Team in Sachen Effizienz. Mit Doppeltorschütze Krzysztof Piatek und Vorlagengeber Javairo Dilrosun (beide zur Pause eingewechselt) zündeten endlich auch zwei Waffen, die lange Ladehemmung hatten. "Sie sind auf jeden Fall Kandidaten für die Startelf", so Labbadia.

Der Gegner

Borussia Mönchengladbach hat eine erfolgreiche Woche hinter sich: Am Mittwochabend machte der Club den Einzug in das Champions-League-Achtelfinale klar. Als Gladbach das zuletzt schaffte (1977), hieß der Kapitän noch Berti Vogts, der Top-Stürmer Jupp Heynckes und der Wettbewerb Europapokal der Landesmeister. Auf die Borussia dieser Saison warten im Lostopf für das Achtelfinale Weltklasse-Teams wie Manchester City, der FC Liverpool oder Paris St. Germain. Doch der Champions-League-Triumph kostet Körner: Seit Anfang November hat Gladbach acht Spiele in den Knochen, drei mehr als Hertha. In der Bundesliga hat Gladbach schon drei mögliche Heimsiege durch späte Gegentore (unter anderem auch ein 1:1 gegen Union) verspielt, auch in der Champions League kassierten die Borussen in der Schlussphase noch bittere Tore. Punkten bei müden Gladbachern: für ausgeruhte Herthaner durchaus möglich.

Herthaner im Fokus

Mit 24 Millionen Euro Ablöse ist Krzysztof Piatek zweitteuerster Herthaner der Clubgeschichte. Bislang konnte der Pole die großen Hoffnungen kaum einmal erfüllen. Sein Doppelpack gegen Union aber zeigte deutlich: Der Mann kann Tore schießen. Piatek spielte effizient, abschlussstark und endlich auch mannschaftsdienlich, setzte Unions ballführende Verteidiger immer wieder unter Druck. Nun wird der Mittelstürmer in Mönchengladbach wohl von Beginn an spielen. Piatek wird beweisen müssen, dass er auch Stürmer Nummer eins sein kann. Fünf seiner sieben Bundesligatore hat er bislang als Einwechselspieler erzielt.

Besonderheiten

Für Hertha beginnt mit dem Spiel in Mönchengladbach die letzte Woche des verrückten Fußballjahres 2020. Weil die Blau-Weißen aus dem DFB-Pokal bereits ausgeschieden sind, steht nur noch die Englische Woche in der Bundesliga an: Nach dem Auswärtsspiel in Mönchengladbach kommt am Dienstagabend Mainz 05 ins Olympiastadion. Am kommenden Sonntag reist Hertha zum SC Freiburg. Das sind zwei Mannschaften, die in der Tabelle hinter Hertha stehen. Mit einem Endspurt könnte die Mannschaft von Trainer Labbadia, beginnend in Mönchengladbach, noch Punkte sammeln und in der Tabelle nach oben klettern.

Sendung: rbb UM6, 10.12.2020, 18 Uhr