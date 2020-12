Der 32-Jährige bringt Talente mit, die in Köpenick zuvor eher rar gesät waren. Er ist ein Freigeist auf dem Feld, eine Mischung aus spielstarkem Stürmer und torgefährlichem Mittelfeldspieler, gesegnet mit Intuition, Individualität und Improvisationsvermögen. Sein Selbstvertrauen und seine Unbekümmertheit scheinen auf die Kollegen abzufärben. "Max ist ein extremer Teamplayer, er ist extrem wichtig für die Mannschaft. Es macht viel Spaß, mit ihm zu spielen", schwärmt Mitspieler Cedric Teuchert. So hielt eine Spielkultur Einzug, die nach dem Hauruck-Fußball der Vorsaison kaum vorstellbar war.

Fischer versteht es, die Spielweise den Umständen anzupassen und holt so das Maximum aus seinem Kader heraus. Galt im Vorjahr ein nicht immer attraktiver, aber ungemein effizienter Stil mit langen Bällen auf den robusten Sebastian Andersson als bevorzugtes Mittel der Wahl, gehört mittlerweile auch ein gepflegtes Offensivspiel zum Repertoire des Teams. Oder wie es Urs Fischer ausdrückt: "Anderssons Abgang hat vielleicht ein bisschen dabei geholfen, kreativer zu werden" . Das schlägt sich auch in der Statistik nieder. Nur Tabellenführer Bayern München (39) und dessen erster Verfolger Bayer Leverkusen (28) haben mehr Treffer erzielt als Union (27).

In den chronisch aufgeregten Profizirkus scheint Urs Fischer zuweilen so gar nicht zu passen. Mit Ruhe und Beharrlichkeit, Realismus und Unaufgeregtheit sorgt der Schweizer für eine Erdung, die so manchem Verein guttun würde. Vor allem aber ist es Fischers Pragmatismus, von dem Union profitiert. Statt nervenden Gejammers über die Ausfälle von Leistungsträgern wie Max Kruse , Robert Andrich oder Christian Gentner bastelt Fischer aus den verfügbaren Spielern immer wieder eine konkurrenzfähige Truppe zusammen und schickt sie mit einer funktionierenden Taktik auf den Rasen, die Borussia Dortmund das Weihnachtsfest versaut und sogar den Triple-Sieger aus München an den Rand einer Niederlage bringt.

Es ist längst kein Geheimnis mehr: Union kann Standards. Vor allem Christopher Trimmel hat sich mit seinen punktgenauen Eckbällen und Freistößen einen Namen gemacht. Zwölf Treffer hat der Österreicher seit Unions Aufstieg in die Bundesliga mit seinen Standards vorbereitet. Das ist Rekord in den fünf größten Ligen des Kontinents. Trimmel bildet dabei vor allem mit dem enorm kopfballstarken Marvin Friedrich ein produktives Gespann. Das wissen inzwischen auch die hochbezahlten Kicker von Borussia Dortmund. Im letzten Heimspiel vor der Winterpause waren zwei Eckbälle Ursprung beider Unioner Tore, die schlussendlich zum 2:1-Sieg über die Borussia führte.

Dass die Eisernen Fans zu den leidenschaftlichsten des deutschen Profifußballs gehören, ist längst kein Geheimnis mehr. Im Pandemiejahr 2020 mit dem Klassenerhalt und einer spektakulären Hinrunde in der Bundesliga war das Fanverbot sicherlich besonders schmerzvoll in Köpenick. Und doch wussten die Union-Fans, zu begeistern. Als sie nicht ins Stadion An der Alten Försterei durften, sangen sie einfach vor dem Stadion so laut, dass die Spieler auf dem Rasen es laut und deutlich hören konnten. Als sie in geringer Anzahl dann wieder reindurften, sorgten 4.500 Fans für eine ähnliche Gänsehaut-Atmosphäre wie sonst 22.000. Nach der 1:3-Derby-Niederlage gegen Hertha BSC Anfang Dezember wurde der Mannschaftsbus von einer Abordnung ihrer Fans empfangen und aufgemuntert.

Die Corona-Pandemie hat das Eiserne Herz nicht aus dem Takt gebracht. Es pulsiert stärker denn je.