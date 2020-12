Bild: imago images / Matthias Koch

Am 3. Spieltag der Saison 2019/20 siegt Union zum ersten Mal in der Bundesliga – und das vor heimischem Publikum. Etwas mehr als ein Jahr später ist Borussia Dortmund an diesem Wochenende wieder zu Gast im Stadion An der Alten Försterei.

Zum Artikel | Weitere Bildergalerien