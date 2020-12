Am 23. Dezember kommen traditionell Tausende Union-Fans in ihrem Stadion An der Alten Försterei zusammen, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Aufgrund der Corona-Pandemie muss das Weihnachtssingen in diesem Jahr ausfallen. Doch es gibt Ersatz.

"Die schönsten Weihnachtslieder mit dem 1. FC Union" ab 20:15 Uhr im rbb Fernsehen