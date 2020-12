Viktoria Berlin plant Trainingszentrum in Mariendorf

Fußball-Regionalligist Viktoria Berlin hat am Montag Pläne für sein zukünftiges Trainingszentrum vorgestellt. Dieses soll rund um das Dr.-Hans-Heß-Stadion in Mariendorf nahe des Britzer Gartens entstehen.

Künftig werden dort die jeweils erste Herren- und Frauenmannschaft sowie die in der Bundesliga spielenden Teams der U19 und der U17 trainieren. Der Großteil der mehr als 60 Mannschaften Viktorias setzt ihren Spiel- und Trainingsbetrieb wie gewohnt am Ostpreußendamm in Lichterfelde fort.