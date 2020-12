Die Füchse Berlin haben auch ihr drittes Gruppenspiel in der EHF European League gewonnen. Am Dienstagabend besiegten sie Dinamo Bukarest mit 33:29 (15:12). Bester Werfer war Mijajlo Marsenic mit sechs Treffern. Damit führen die Berliner weiterhin die Gruppe B an.

Schon am Samstag ist das Team von Trainer Jaron Siewert wieder in der Bundesliga gegen Melsungen gefordert, bevor es am kommenden Dienstag in Bukarest zum Rückspiel in der Euro League kommt.