Die Füchse Berlin haben in ihrem vierten Gruppenspiel in der European League den ersten Punktverlust hinnehmen müssen, bleiben aber ungeschlagen. Am Dienstagnachmittag kam der Handball-Bundesligist beim rumänischen Vertreter Dinamo Bukarest nicht über ein 26:26 (14:12)-Remis hinaus. Die Füchse sind aber weiterhin Tabellenführer der Gruppe B. Bester Berliner Werfer war Hans Lindberg mit sechs Toren.