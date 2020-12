Bob Hanning, Füchse-Geschäftsführer und Vizepräsident des Deutschen Handballbunds (DHB), möchte nach seiner Zeit beim DHB in die Exekutive des europäischen Handballverbands EHF aufrücken. Dies gab der DHB am Freitag in einer Mitteilung bekannt [dhb.de]. Der 52-Jährige will auf dem nächsten EHF-Kongress in Luxemburg Ende April 2021 für einen Posten in den Gremien des EHF kandidieren.

"Wir möchten uns gestaltend für den europäischen Handball einbringen. Persönlich empfinde ich es als Ehre und Herausforderung, mich zur Wahl stellen zu dürfen", sagte Hanning im Rahmen der Verkündung. Seit 2013 ist er beim DHB als Vizepräsident tätig. Bereits seit 2005 leitet er als Geschäftsführer die Geschicke der Füchse Berlin.