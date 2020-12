Füchse siegen zum siebten Mal in Serie

Die Berliner Füchse konnten ihre derzeitige Form auch beim Auswärtsspiel in Balingen-Weilstetten bestätigen. Der Tabellenvierte der Handball-Bundesliga gewann klar mit 28:19 (13:8) und feierte bereits den siebten Sieg in Folge.

Balingen-Weilstetten nutzte diese und kämpfte sich wieder auf zwei Punkte heran. Doch dank solider Abwehrleistung und des herausragenden Torhüters Dejan Milosavljev behielten die Berliner die Oberhand und gingen mit einem 5-Tore-Vorsprung in die Pause.

Gleich zu Beginn des Spiels übernahm das Team von Füchse-Trainer Jaron Siewert die Kontrolle und ging nach sieben Minuten mit 4:1 in Führung. Dabei nutzten sie die Fehler der Gastgeber eiskalt und kamen zu schnellen Gegenstößen. Mitte der ersten Halbzeit schalteten die Füchse einen Gang zurück und es schlichen sich vermehrt auch eigene Fehler ein.

In der zweiten Halbzeit spielten die Füchse ihre körperliche Dominanz aus, was vor allem zu zahlreichen Fehlwürfen der Gastgeber führte. Nach drei Zeitstrafen sah der Balinger Romas Kirveliavicius zudem noch in der 51. Minute die Rote Karte.

Mit einem zwischenzeitlichen 13-Tore-Vorsprung ließen es die Hauptstädter gegen Ende der Partie etwas ruhiger angehen. Die Führung retteten sie souverän über die Zeit und siegten schlussendlich mit neun Toren Abstand. Beste Schützen der Gäste waren Jacob Holm mit sechs und Mijajlo Marsenic mit fünf Treffern.