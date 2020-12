rbb|24: Herr Heinevetter, was hat Melsungen, was Berlin nicht hat?

Silvio Heinevetter: Bezogen auf den Sport sind beide Teams fast auf Augenhöhe - und haben jetzt irgendwie ein bisschen Heinevetter in sich. Privat wohne ich ja in Kassel, also nicht ganz in Melsungen, die Stadt ist aber gar nicht so schlecht wie man denkt.

Inwiefern hat sich Ihr Alltag im Vergleich zum Großstadt-Leben denn verändert?

Wenn man Sportler ist, ist man grundsätzlich viel in der Halle oder im Kraftraum. So viel hat sich da nicht verändert. Nach elf Jahren in Berlin fehlen einem natürlich ein paar Freunde, aber ich bin ganz glücklich hier. Aber wenn ich Zeit habe, steige ich in den Zug und komme nach Berlin.