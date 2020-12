Simon Ernst wird die Füchse zum Saisonende verlassen. Wie der Verein am Montag bekanntgab, wird der Vertrag des 26-Jährigen nicht verlängert. "Ich habe in meiner Tätigkeit als Geschäftsführer ganz wenige Menschen wie Simon kennengelernt. Er ist sportlich und charakterlich ein absolutes Vorbild", sagt Geschäftsführer Bob Hanning. "Leider ist es uns aufgrund der wirtschaftlichen Situation nicht möglich, ihn bei uns halten zu können. Simon hat sich aus seiner schweren Verletzung herausgekämpft und hat nun die Möglichkeit, sich einem anderen Klub anzuschließen."

Ernst kam 2018 vom VfL Gummersbach nach Berlin und erlitt in seiner Zeit bei den Füchsen drei Kreuzbandrisse. Der Rückraumspieler kämpfte sich immer wieder zurück. "Ich bedanke mich jetzt schon für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und freue mich auf die letzten Monate mit der Mannschaft in Berlin, bevor ich dann ab Sommer eine neue handballerische Herausforderung annehmen werde", so der 26-Jährige.