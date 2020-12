Sie sind früh in Führung gegangen. Haben dafür gesorgt, dass Bayern richtig unter Druck geraten ist. Wie hat sich das auf dem Platz angefühlt?

Es gibt natürlich in erster Linie ein gutes Gefühl, wenn man so früh schon in Führung geht. Unser Matchplan ging eigentlich perfekt auf. Wir wussten, was uns erwartet, sind relativ tief gestanden, aber trotzdem durchgehend aktiv gewesen. Wir haben die Räume eng gemacht und uns ein wenig aufs Kontern fokussiert. In der ersten Halbzeit hätten wir noch das eine oder andere Tor machen können. Wenn du die Bayern bezwingen willst, müssen die Dinger halt rein. Da haben wir noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Aber auf dem Platz hat es sich gut angefühlt, dass man es als Union Berlin schon schafft, die Bayern so nah an eine Niederlage zu bringen.