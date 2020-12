Robert Harting ist zum besten Berliner Sportler der letzten vier Jahrzehnte gewählt worden. Im Interview erklärt der Olympiasieger, was ihm die Auszeichnung bedeutet, ob er als Trainer in den Sport zurückkehren will und wie sein Alltag als Vater aussieht.

Vermissen Sie den Leistungssport manchmal?

Ich habe mir letztens ein paar Videos angeschaut, auch von anderen Sportlern und das hat schon geprickelt. Es war schon geil. Was ich am Leistungssport vermisse, ist die Einfachheit – so grotesk es sich jetzt anhört. Man steht jeden Tag auf und weiß, man kann etwas und das trainiert man. Jetzt steht einem das Leben zur Verfügung. Das war damals nicht so, weil der Alltag ja so geprägt war. Das finde ich schwerer, das muss ich ganz klar sagen. Ich glaube auch, das Alter, in dem man das macht, bietet eigentlich noch so viele Chancen nebenbei. Ich ärgere mich ein bisschen, während des Leistungssports nicht noch drei, vier andere Dinge ausprobiert zu haben. Aber was ich nicht vermisse, ist natürlich das harte Training.