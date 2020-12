imago images/Mausolf Audio: Inforadio | 02.12.2020 | Stephanie Baczyk | Bild: imago images/Mausolf

Interview | Ex-Unioner Derbyheld Sebastian Polter - "Von diesem Tor erzählt man den Kindern"

03.12.20 | 11:41 Uhr

In der vergangenen Saison machte Sebastian Polter den 1.FC Union mit seinem Treffer zum Derbysieger. Seit dem Sommer spielt er in den Niederlanden bei Fortuna Sittard. An seine Zeit in Berlin denkt er gerne zurück. Vor allem an den Derbysieg im Jahr 2019.

rbb|24: Wie geht es Ihnen ein halbes Jahr nach Ihrem Abschied vom 1. FC Union? Sebastian Polter: Ich bin gesund. Das ist das Allerwichtigste - gerade in meinem Beruf. Wirklich fit und spielfähig zu sein ist immer sehr vorteilhaft. Da hatte ich schon schlimmere Zeiten. Gerade wenn ich an meinen Achillessehnenriss denke, als ich für mehrere Monate raus war. Ich habe mich mittlerweile gut eingelebt. Ich lebe nach wie vor noch in Deutschland, auch wenn ich in Holland spiele. Sportlich läuft es leider gerade noch nicht so, wie wir uns das ergebnistechnisch vorstellen. (Anm. d. Red.: Fortuna Sittard ist nach zehn Spieltagen 17. im niederländischen Fußball-Oberhaus.)

Sie haben in England Fußball gespielt, lange Zeit in Deutschland auf dem Platz gestanden und sind jetzt in den Niederlanden aktiv. Worin unterscheidet sich der Fußball - ist das Feeling in Holland ein bisschen anders? Sicherlich. Ich muss gleich dazu sagen: Es sind ja noch keine Zuschauer erlaubt. Ich weiß also nicht, wie das Feeling hier in Stadien ist, in die eigentlich auch sehr, sehr viele Zuschauer kommen - wenn man etwa an Amsterdam oder Feyenoord denkt. Wir in Sittard haben ein kleines, sehr kompaktes Stadion. Jeder, der mich kennt, weiß ja, wie nah an den Fans ich bin. Dass ich gerne mit ihnen emotional auf dem Platz agiere - im Positiven wie im Negativen. Das fehlt mir natürlich. Die Spielweise ist sehr schnell, anders als in Deutschland und nicht so physisch wie in England. Ich habe selten so viele schnelle Spieler in einer Mannschaft gesehen. Auch bei den gegnerischen Teams, das ist schon enorm hier. Es geht auf und ab - aber im fußballerischen Sinne und nicht mit hohen und langen Bällen.

Weiß man bei Fortuna Sittard eigentlich, dass man einen Derbyhelden im Kader hat? Ja, das ist - glaube ich - schon sehr bewusst. Wir haben unseren bislang einzigen Sieg in dieser Saison auch in einem Derby eingefahren. Gegen Roda Kerkrade haben wir im Pokal mit 2:0 gewonnen und ich habe ein Tor und eine Vorlage gemacht. Auch hier hat es also schon funktioniert mit dem Derby-Dasein. Da bin ich natürlich auch stolz drauf. Nichtsdestotrotz müssen wir das auch in der Liga zeigen.

Sebastian Polter, rechts, beim Spiel gegen den SC Freiburg. | Bild: imago images/Jan Huebner

Schauen wir zurück auf den 2. November 2019. Es ist nach Jahrzehnten wieder ein Bundesliga-Derby in Berlin. Die Emotionen waren überall spürbar. Sie sind zehn Minuten vor Schluss eingewechselt worden - und machen dann kurz vor Schluss per Strafstoß das entscheidende 1:0 für den 1. FC Union. Nehmen Sie uns einmal mit ... Man muss wirklich sehr weit zurückgehen. Das fing schon in der Zweitliga-Saison an, als wir oben mitgespielt haben - und nach dem kleinen Nackenschlag in Bochum über die Relegationsspiele gegen Stuttgart sehr wohl und verdient aufgestiegen sind. Spätestens in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison hat man tagtäglich nur noch - also: wirklich fast nur noch - über das Derby gesprochen. Wir haben uns immer wieder auf die einzelnen Spiele fokussiert, die bis dahin gekommen sind. Aber jeder Fan hat sich einfach nur gefreut, je näher dieser Tag kam. Ich glaube, wir hätten an diesem Tag 100.000 Karten verkaufen können. Dass wir am Ende das Derby mit 1:0 gewonnen haben und ich auch noch das Tor schießen durfte, ist natürlich etwas, was man sich als Spieler erträumt. Ich habe mich damit auch selbst beschenkt nach einer schweren Zeit. Ich hatte bis dato ja auch wenig gespielt. Das macht einen stolz, davon erzählt man den Kindern. Dieses Erlebnis mit den Fans und dem ganzen Verein werde ich immer mitnehmen und nie vergessen.

Ihr Jubel wurde ja in einem Foto festgehalten, was später als ‚Sportfoto des Jahres‘ ausgezeichnet wurde. Wenn Sie sich an den Moment zuvor zurückerinnern, an dem Sie am Elfmeterpunkt standen - mit dem Blick auf die Kurve - und wussten: Ich kann das Spiel nun entscheiden. Wie war er? Es war auf jeden Fall ein sehr langer Moment. Ich habe in meiner Karriere schon viele Elfmeter geschossen - und auch einige verschossen. In dem Fall musste ich lange warten. Es war erst nicht sicher: Ist es wirklich ein Strafstoß? Es wurde geprüft. Deniz Aytekin (Anm. d. Red.: Schiedsrichter der Partie) ist nochmal rausgegangen an die Linie und hat es sich selbst angeschaut. Alle diese Dinge konnte ich in diesem Moment nicht an mich ranlassen. Ich habe mich einfach auf diesen Elfmeter konzentriert. Auf diesen Ball, den ich in der Hand hatte; ihn wirklich reinzuschießen - "für den Verein", wie es im Torsten-Mattuschka-Lied ja so schön heißt. Ich habe mich darauf fokussiert: Wo schieße ich ihn hin? Ich wollte nach oben links zielen. Das habe ich versucht, in meinem Kopf so lange festzusetzen, bis der Ball wirklich drin ist und ich an das Jubeln denken kann. Das war oberste Priorität. Ich glaube, einige Spieler sind immer mal wieder zu mir gelaufen - und der gegnerische Torwart hat mir irgendwas erzählt. Ich habe nicht mitbekommen, was gesagt wurde. Nichts gehört außer dieses 'oben links, oben links'. Dass der Ball dann am Ende nicht nach oben links geht, ist Fußball. Dass er trotzdem reingeht, ist auch Fußball. Die Emotionen danach sieht man in dem Bild sehr, sehr gut. Das erste Tor im Berliner Derby feiert man natürlich - egal, wer es geschossen hat - als komplette Mannschaft ausgelassen.

Plötzlich ist man dann der Derbyheld. Sie haben auch in Köpenick gewohnt. Hat man Ihnen Brötchen geschenkt beim Bäcker - oder wie waren die drei Tage danach? Nein, Brötchen wurden mir nicht geschenkt (lacht). Aber klar: Ich glaube, dass jeder Union-Fan und -Sympathisant die Wochen danach davon geschwärmt hat, dass man das Derby gewonnen hat. Jeder, der auf die Arbeit gegangen ist und irgendwo einen Hertha-Fan um sich herumhatte, hat den ein bisschen geneckt und geärgert. Darauf waren wir alle stolz. Natürlich wurde man auf den Straßen angesprochen. Auch ich wurde angesprochen, wenn ich zusammen mit meiner Freundin mit dem Hund spazieren waren - zumal wir ja auch immer direkt an der Wuhlheide im Wald unterwegs waren. Ich glaube, jeder Einzelne hat darauf als Fan hingearbeitet. Alles getan, damit dieser Verein irgendwann in der Bundesliga spielt, um genau solche Momente zu erleben.

Jetzt ist wieder Derby. Sie sind ein gefragter Mann - bei uns und anderen Medien. Ist die Stimmung bis zu Ihnen herübergeschwappt? Ja, natürlich. Ich verfolge das sehr genau. Allgemein gucke ich jedes Spiel von Union, wenn ich nicht gerade selbst spiele - und sehe die sehr gute und geschlossene Mannschaftsleistung, die das Team bisher zeigt. Ich muss noch einmal mehr sagen, was für tolle Arbeit das Trainerteam mit Urs Fischer dort leistet. Es ist sehr lobenswert - auch dass man als Verein weiterhin so auf dem Boden bleibt. Das kann ich voll nachvollziehen und fühle es sehr, weil ich selbst Teil der Mannschaft und des Klubs war. Ich habe gesehen, dass sich der Verein lange Zeit wieder mal bedeckt gehalten hat, um das Derby nach hinten zu schieben, bis es wirklich soweit ist - und sich auf die Spiele zu konzentrieren, die gerade da sind. Jetzt freuen sich alle darauf. Sicherlich auch die Fans. Dass sie nicht dabei sein können, ist etwas nicht so Schönes in der Zeit, die wir gerade durchleben müssen. Das ist schwer zu akzeptieren - aber wir müssen es akzeptieren.

Sie kennen Union bestens. Haben Sie Erklärungen dafür, warum es aktuell so gut funktioniert? Es hat ja noch einmal eine Weiterentwicklung stattgefunden. Richtig - und ich glaube auch, dass die noch nicht zu Ende ist. Urs Fischer hat zuletzt ganz richtig gesagt, dass man Schritt für Schritt weitergehen muss. Es ist noch nicht perfektioniert und noch mehr zu verbessern. Es ist ein Prozess über Jahre, seitdem Oliver Ruhnert und er da sind. Kontinuität wird sehr, sehr großgeschrieben. Das fängt an mit Kleinigkeiten - mit Trainingseinheiten und ihrer Steuerung oder der Kaderzusammensetzung. Und das macht der Verein echt überragend. Dafür wird man letztendlich mit Ergebnissen belohnt. Das hat man in der vergangenen Saison mit dem Klassenerhalt gesehen. Nun kommt noch individuelle Klasse dazu. Wenn man Max Kruse herausnimmt, ist das zum Beispiel einer, der das Potenzial hat, in der Nationalmannschaft zu spielen - und Spiele alleine zu gewinnen. Das ist bei Union so noch nie dagewesen. Das alles zusammen ist der Erfolg. Und ich glaube, dass Union genau diesen Weg weitergehen wird.

Sie haben die aktuelle Situation bereits angesprochen. Wie schon in der Rückrunde im Olympiastadion wird auch dieses Derby ohne Fans stattfinden. Wie schafft man es, sich trotzdem zu motivieren? Weil Hand auf Herz: Es fehlt doch einfach etwas - gerade in so einem Duell, auch wenn es nun einmal nicht zu ändern ist ... Ja, es schmerzt sehr - gerade für eine Mannschaft, wie Union es ist. Darüber brauchen wir auch gar nicht mehr zu sprechen. Das machen wir tagtäglich seit dem ersten Lockdown. Dass die Fans vermisst werden, ist zu 100 Prozent Fakt. Das tut schon weh. Das Derby in der Rückrunde haben wir ja sang- und klanglos auch zurecht verloren. Da war es noch ein stückweit neu, ohne Fans zu spielen - in dem Sinne, dass sich alle Mannschaften wie wir daran gewöhnen mussten. Wir hatten eine Zeit, in der wir uns damit extrem schwergetan haben. Aber - auch wenn es nicht schön ist, das zu hören - es ist ein Stückweit Normalität geworden. Man hat sich damit tagtäglich im Training und auch neben dem Platz befasst. Deswegen ist das jetzt wieder ein ganz anderes Spiel. Es geht darum, die Leistung und die Form, die man in den vergangenen Wochen hatte, auf den Platz zu bringen. Ich wünsche da natürlich der Mannschaft und dem Verein nur das Beste, dass es am Ende ein positives Ergebnis ist für Union.

Wer wird denn der neue Derbyheld am Freitag? In erster Linie hoffe ich, dass Union gewinnt. Nichts ist besser, als am Ende einen Derbysieg zu haben. Wer letztendlich das Tor schießen wird? Ich würde es einem jungen Spieler gönnen, der vielleicht in der 89. Minute eingewechselt wird, in der 91. trifft und man gewinnt das Spiel. Union arbeitet in den vergangenen Jahren an der Jugend und hat aktuell in schweren Verletzungszeiten immer wieder sehr, sehr junge Spieler im Kader - zuletzt habe ich gesehen, dass ein Sechzehnjähriger dabei war. Das hat man vor Jahren so bei Union noch nicht gesehen. Da bin ich auch aus der Ferne sehr stolz, dass sie den Jugendspielern immer mehr die Chance geben, im Kader zu sein. Und warum soll es am Wochenende nicht ein junger Spieler sein, der vielleicht gerade sein Bundesliga-Debüt gibt, der Mannschaft mit seinem Tor hilft und Derbyheld wird.

... und wenn es doch einer der Etablierten werden sollte - bei wem sehen Sie da am ehesten das Potenzial? Abgesehen von der geschlossenen Mannschaftsleistung, die am Wochenende sicherlich wieder da sein wird, ragt momentan - das muss man offen und ehrlich sagen - immer die individuelle Klasse von Max Kruse heraus. Er ist sicherlich jemand, der auch mit seiner Art das Spiel entscheiden kann. Das sei ihm auch gegönnt. Er ist jemand, mit dem sich auch der Verein identifizieren kann - sonst wäre er nicht da. Robert Andrich ist jemand, er in einer sehr guten Form ist. Er hat - in Anführungsstrichen - jetzt auch die Geilheit gefunden, auch Tore zu schießen. Und auch Marius Bülter ist nicht zu vergessen. Er ist sicherlich auch ein Kandidat, der so ein Duell durch eine Einzelaktion entscheiden kann. Ich würde es auch einem Andy Gogia wünschen, der sich nach einer langen Leidenszeit zurück ins Team gekämpft hat und der im letzten Jahr wegen der Verletzung nicht bei diesem Traum dabei sein konnte. Aber ich könnte nun durch die Mannschaft durchgehen. Ich würde es jedem gönnen. Am Ende hoffe ich einfach, dass Union gewinnt. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Stephanie Baczyk für das rbb Inforadio. Dieser Text ist eine leicht redigierte Fassung.

Sendung: Inforadio, 02.12.2020, 14:15 Uhr