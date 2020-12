imago images / Beautiful Sports Audio: Inforadio | 16.12.2020 | Vis a vis mit Roger Kluge | Bild: imago images / Beautiful Sports Download (mp3, 10 MB)

Interview | Radrennprofi Roger Kluge - "Ich riskiere nicht mehr alles, um zu gewinnen"

18.12.20 | 15:00 Uhr

Sein Hauptberuf ist die Straße, doch seine Passion liegt auf der Holzbahn in der Halle. Der Berliner Radrennprofi Roger Kluge hat mit 34 Jahren noch immer große Ziele. Im rbb-Interview spricht er über Olympiaträume, seine Rolle im Team und das Risiko seines Sports.

rbb|24: Herr Kluge, Sie sind zurzeit in Berlin. Das ist um diese Jahreszeit eher ungewöhnlich. Doch in diesem Jahr ist bekanntlich fast gar nichts gewöhnlich. Wo wären Sie jetzt normalerweise?

Roger Kluge: Vermutlich im Team-Trainingslager. Im November und Dezember stand letztes Jahr ein Trainingscamp über zehn bis zwölf Tage auf Mallorca an.

Jetzt trainieren Sie in Berlin bei 5 statt 15 Grad.

(lacht) Das ist nicht so schön, man muss sich warm anziehen. Solange es trocken bleibt geht’s, wir sind die Temperaturen gewöhnt. Es gibt die richtige Kleidung dafür. Gefährlich wird’s nur, wenn es nass wird oder sogar schneit.

Sie sind Anfahrer für den Australier Caleb Ewan, einen der weltbesten Sprinter. Der ist zwei Köpfe kleiner als Sie, aber im Schlussspurt ein paar Watt stärker. Sie führen Ewan durchs Feld und bringen ihn in die bestmögliche Position, damit er sich die Kraft für die letzten 200 Meter aufsparen kann. Macht das Spaß?

Ja, das ist mein Job. Das ist meine Position, die ich mir erarbeitet habe. Bis 2012, also am Anfang meiner Karriere, habe ich schon auch versucht, Rennen zu gewinnen. Aber es hat sich dann herauskristallisiert, dass der Part davor mir viel mehr liegt. Ich bin im Team Lotto Soudal inzwischen der vorletzte Mann. Es geht also grob um die Strecke einen Kilometer bis 500 Meter vor dem Ziel, in der ich Caleb Ewan aus dem Wind nehme, damit er am Schluss sprinten kann. Ich bin froh, dass ich diese Position habe. Man wird älter, ich bin Familienvater und ich riskiere nicht mehr alles, um zu gewinnen. Da bin ich ganz froh, wenn ich vorher aus dem gröbsten raus bin.

Es ist eben auch ein sehr gefährlicher Sport. Wir erinnern uns an den lebensgefährlichen Unfall von Fabio Jakobsen bei der Polenrundfahrt. Der wurde beim Zielsprint in ein Absperrgitter gedrängt. Sie sagen, Sie sind jetzt nicht mehr in der ganz gefährlichen Zone, aber immer noch gefährlich genug, oder?

Gerade bei diesem Sturz war ich sehr nah dran. Mein Sprint-Kapitän John Degenkolb hatte an dem Tag Sturzpech, also bin ich gesprintet und war deshalb sehr dicht dran an diesem sehr gefährlichen Sturz. Das hat mir mal wieder gezeigt, dass ich das auch nicht mehr haben will. Da möchte ich eigentlich nicht in der Nähe sein. Danach dachte ich, dass ich froh bin, meinen Job normalerweise schon vorher erledigt zu haben.

Hilft Ihre Größe über 1,90 Meter und Ihre kräftige Statur dabei, sich im Fahrerfeld zu behaupten?

Das sollte man annehmen. Caleb sagt mir auch oft, die anderen hätten doch Angst vor mir, wenn ich neben denen fahre. Vor zehn Jahren wäre ich vielleicht noch mit mehr Körpereinsatz gefahren, aber inzwischen suche ich lieber den fairen Weg, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Außerdem, nur weil ich groß und schwer bin, heißt das ja nicht, dass kleinere Fahrer keine Chance gegen mich haben. Die können mich auch aus dem Gleichgewicht bringen, auch mit zehn Kilo weniger.

Ihre eigentliche Passion ist das Bahnradfahren in der Halle. Was macht die Holzbahn so spannend?

Die Bahn hat mich von Anfang begleitet in meiner Karriere. Mit acht oder neun Jahren sind wir mit dem Verein nach Fredersdorf gefahren, wo eine flache Bahn ist – ideal für Kinder. Cottbus, Frankfurt/Oder, Forst – das waren so die Hauptbahnen, die ich als Kind hatte. Vor Frankfurt hatte ich Riesenrespekt, weil die Bahn nochmal um einiges steiler war als heute. Der Winter in diesem Jahr ist wahrscheinlich der erste seit 25 Jahren, in dem ich nicht auf der Bahn unterwegs bin.

Sie wollen aber im kommenden Sommer wieder auf die Bahn und haben große Ziele. Bei den Olympischen Spielen in Tokio wollen Sie Olympisches Gold. Wären Sie sehr enttäuscht, wenn Sie durch eine Verschiebung der Freiluft-Saison nicht freibekämen für Tokio?

Definitiv! Das wäre wirklich sehr traurig, denn es könnten meine letzten Spiele sein. Ich würde die Chance sehr gerne wahrnehmen und hoffe, dass alles beim alten Zeitplan bleibt. Nach den Touren im Juni und Juli blieben drei Wochen bis zu den Rennen in Tokio.

Sie sind 34 Jahre alt. In einer Ausdauersportart kann man da schon Mal über das Karriereende nachdenken. Wie lange wollen Sie noch Rad fahren?

Mindestens noch vier Jahre. Ich gucke da ein bisschen auf die Bahn und den Olympischen Rhythmus. Es könnten meine letzten Spiele sein in Tokio, aber ich habe schon auch ein Auge auf Paris 2024. Dann bin ich 38. In einem Ausdauersport geht das definitiv noch. Ich gehöre zwar zum älteren Eisen, aber ich habe auch keine Scheu noch mit 40 zu fahren.

Und das Berliner Sechstagerennen nochmal gewinnen?

Sehr gerne! Nicht nur einmal! Bis 38 oder 40 bleiben mir vermutlich noch fünf Chancen. Wenn ich irgendwann keinen Vertrag mehr für die Straße habe, würde ich schon ganz gerne mit einem Sechstagerennen aufhören und vor vollem Haus nochmal gewinnen.

Vielen Dank für das Gespräch, Roger Kluge! Das Interview führte Thomas Hollmann.

