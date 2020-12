Der ttc eastside ist zum fünften Mal in seiner Vereinsgeschichte Champions-League-Sieger im Tischtennis. Die Berlinerinnen setzten sich am Dienstagabend in einem fast dreistündigen Final-Krimi gegen die Gastgeberinnen von Linz AG Froschberg durch.

Das erste Duell gewann Shan Xiaona knapp mit 3:2 gegen Margareta Pesotska für den ttc. Im zweiten Spiel des Abends musste Nina Mittelham hingegen eine deutliche Niederlage hinnehmen. Gegen Sofia Polcanova verlor die Berlinerin klar mit 0:3.

Deutlich besser lief es für Britt Eerland in der dritten Partie. Die 26-Jährige siegte ebenfalls mit 3:0 gegen Bernadette Szöcs - 2:1 für den ttc eastside. Shan Xiaona konnte die Vorlage ihrer Teamkollegin aber nicht nutzen: Sie verlor ihr zweites Spiel gegen Liu Jia ohne Punktgewinn deutlich mit 0:3. Den Österreicherinnen gelang der Ausgleich.

So musste das letzte Duell die Entscheidung bringen: Diesmal traf Nina Mittelham in ihrem zweiten Auftritt an diesem Abend auf die Linzerin Pesotska. In einem knappen Final-Krimi setzte sich die Berlinerin mit 3:2 durch und sicherte ihrer Mannschaft den fünften Champions League-Titel.