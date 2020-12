Christopher Trimmel verschmilzt fast mit seinem Sessel in dem pixeligen Bild der Handykamera. Der Kapitän des 1. FC Union Berlin trägt einen schwarzen Pullover und sitzt in einem schwarzen Sessel vor einer weißen Wand. Seitlich hinter ihm steht eine gewöhnliche Topfpflanze. Die meisten Berliner Sportjournalisten kennen dieses Bild. Trimmel sitzt in einem Büro auf dem Unioner Vereinsgelände. Hier saßen in diesem Jahr schon viele Spieler, Trainer Urs Fischer und Manager Ruhnert und gaben per Videotelefonie Interviews. Der schwarze Sessel und die Topfpflanze gehören also irgendwie zu diesem außergewöhnlichen Jahr des 1. FC Union, sie sind die Pressewand des Pandemie-Alltags.

So gesehen ist es ein passender Hintergrund für das Gespräch. Denn wir reden mit Trimmel über dieses außergewöhnliche Jahr 2020. Auch die Mitspieler von Christopher Trimmel haben ihren Kapitän in dieser Saison wahrscheinlich öfter leicht verpixelt gesehen, als sie das bisher kannten. Im März, als die Corona-Pandemie in Deutschland in ihrem ersten Höhepunkt in Form eines Teil-Lockdowns mündet und auch der Fußball vorerst eine Vollbremsung erleidet, stellen auch die Profi-Klubs kurzzeitig um auf digital. Heimtraining via Skype und für Trimmel eben auch Einzelgespräche mit den Mitspielern. Denn der Kapitän muss einigen im Team gut zureden.

"Es war am Anfang sehr viel Angst dabei", erinnert sich Trimmel. "Ich glaube, viele Fußballer wollten zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr weiterspielen, andere haben sich gewünscht, dass es bald weitergeht. Also es war schon eine Zeit, wo man jeden Einzelnen greifen musste. Als Kapitän und Mannschaftsrat hat man dann natürlich mit den Spielern viel Kontakt gehabt und die Jungs auch beruhigt und ermutigt, dass es weiter gehen kann." Union erwischt die Volbremsung der Fußball-Bundesliga damals einen Tag vor dem Heimspiel gegen Rekordmeister Bayern München. Was einer der Höhepunkte der ersten Bundesligasaison hätte werden sollen, wurde zwei Monate später, im Mai, zu einem der merkwürdigsten Momente des Jahres: Das erste von vielen Geisterspielen.