Was für ein Jahr für Union Berlin: Erst der Klassenerhalt, dann diese sensationelle Hinrunde. Die Köpenicker sind die Überraschungsmannschaft. Im rbb-Interview erzählt der gebürtige Berliner Christopher Lenz, woher die gute Stimmung im Verein kommt.

Wir haben unglücklich verloren gegen Augsburg. Wir hatten ein ordentliches Spiel gemacht, aber schlecht verteidigt. Aber wir haben das direkt analysiert und wollten den Spruch, das zweite Jahr sei das Schwierigste, auch nicht akzeptieren. Und so sind wir jedes Spiel seitdem angegangen.

Es heißt, das zweite Bundesliga-Jahr sei das Schwierigste. Nach der Niederlage am ersten Spieltag gegen Augsburg sah es auch genauso aus. Was dachten Sie damals?

Wenn ich Sie jetzt nach Europa frage, ruft Urs Fischer an. Der will ja bekanntlich von Europa nichts hören…



So sieht’s aus… (lacht)

Aber mal im Ernst, hat in der Kabine schon mal einer gesagt: 'Leute, wenn wir so weitermachen, spielen wir nächstes Jahr international'?

Klar, es wird geschmunzelt, weil wir gut drauf sind und unser Tabellenplatz gerade ziemlich gut ist. Aber wir wissen auch, dass unser erstes Ziel der Klassenerhalt ist. Dafür brauchen wir eine gewisse Punkteanzahl. Alles, was dann noch obendrauf kommt, ist Zukunftsmusik.

Trotz der ganzen Ausfälle, allen voran Max Kruse, holen Sie ein Unentschieden gegen Bayern und einen Sieg gegen Dortmund. Warum steht Union aller Widrigkeit zum Trotz gerade so gut da?

Ich glaube, eins der Erfolgsgeheimisse ist, dass das Team unglaublich eng zusammensteht. Nicht nur das Team und der Staff, auch der Präsident kommt ab und an dazu und erinnert uns an die Leute, die für den Verein außerdem noch arbeiten, hinter uns stehen und jetzt nicht im Stadion sein können. Für uns ist das immer wieder ein Anreiz, noch mehr Gas zu geben. Jeder, der auf dem Feld steht, weiß, was zu tun ist. Das merkt man vor allem jetzt, wo wir einige Ausfälle haben.