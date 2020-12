Mit einem Neuzugang reagieren die BR Volleys auf die derzeitigen Verletzungssorgen. Außenangreifer Denys Kaliberda soll die Berliner Volleyballer bis Saisonende unterstützen und die verletzungsbedingten Ausfälle von Samuel Tuia und Robin Baghdady kompensieren. Das gab der Verein am Freitagmorgen bekannt.

Der 30-jährige deutsche Nationalspieler und die BR Volleys haben sich in den vergangenen Tagen bei drei gemeinsamen Trainingseinheiten "beschnuppern" können, erklärte der Verein. Danach habe schnell Einigung zwischen beiden Parteien geherrscht. "Er kann uns in dieser Situation definitiv helfen", sagte der Trainer des Tabellenzweiten der Volleyball-Bundesliga, Cedric Enard.

Kaliberda spielte bis März beim italienischen Erstligisten Azimut Modena und war zuletzt vereinslos. "Ich fühle mich durchaus in der Lage, kurzfristig zu helfen. Natürlich wird es etwas Zeit brauchen, aber ich möchte in dieser Saison noch mit guten Leistungen zum Teamerfolg beitragen", wird der Neuzugang in der Vereinsmitteilung zitiert.

In der Jugend spielte Kaliberda beim SSC Berlin, aus dem die BR Volleys 2011 hervorgegangen waren.