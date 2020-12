Die bayrischen Gastgeber wollten das natürlich verhindern und so konnte sich zu Beginn des Spiels keine Mannschaft so richtig absetzen. Die Volleys führten zwar im Laufe des ersten Satzes mit 8:6 dank starker Blockarbeit, doch zu viele Aufschlagfehler verhinderten, dass die Gäste ihren Vorsprung ausbauen konnten. Dennoch sicherten sich die Hauptstädter den ersten Durchgang knapp mit 25:23.

Zum ersten von zwei schweren Auswärtsspielen bei den Tabellennachbarn Herrsching und Düren (27. Dezember) reisten die BR Volleys zwar weiterhin mit vielen Verletzungssorgen (ohne Samuel Tuia, Sergey Grankin, Robin Baghdady und Kevin Le Roux) aber einem dennoch schlagkräftigen Team mit Sebastian Kühner und Regisseur Pierre Pujol nach Bayern an den Ammersee. Neuzugang Denys Kaliberda gab sich siegessicher vor der Partie: "Die Zielsetzung ist klar: Wir wollen drei Punkte holen."

Ihre Fehler konnten die Volleys auch im zweiten Satz nicht abstellen. Fast sah es nach einer Kopie des ersten Durchgangs aus, doch Herrsching ging zwischenzeitlich sogar in Führung, bevor die Gäste zum 11:11 ausgleichen und einen knappen Vorsprung heraus spielen konnten. Doch die Hausherren schafften immer wieder den Anschluss. Dank ihrer Routine gewannen die Berliner aber mit 27:25 auch den zweiten Durchgang.

Das Match blieb auch zu Beginn des dritten Satzes spannend und eng, was neben den Ungenauigkeiten der Gäste auch an den Spielideen der Herrschinger lag. Allerdings verschafften sich die Volleys dann etwas Luft und erreichten einen 3-Punkte-Vorsprung zum 6:3, den sie sogar auf 12:8 ausbauen konnten. Beim 14:13 nahm Coach Cedric Enard eine Auszeit, doch schien er seine Jungs nicht erreicht zu haben, denn die lagen plötzlich 15:16 hinten. Doch mit den Angriffsqualitäten von Benjamin Patch (Spieler des Spiels)und immer wieder guten ersten Ballannahmen führten die Gäste wieder mit einem Punkt zum Ende des dritten Satzes. Mit der Einwechslung von Sebastian Kühner brachte Enard noch mehr Routine ins Berliner Team. Sein Lieblingsspieler dankte es ihm sofort mit einem Ass. Den ersten von zwei Matchbällen verwandelten die Gäste anschließend zum 25:22 und gewannen am Ende verdient mit 3:0 nach Sätzen.