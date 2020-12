Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee hat das Jahr 2020 mit einer Niederlage abgeschlossen. Beim Rekordmeister VfB Friedrichshafen unterlag der Pokalfinalist aus Brandenburg am Dienstag deutlich mit 0:3 (20:25, 13:25, 20:25). Ihr nächstes Spiel bestreiten die Netzhoppers erst am 9. Januar bei den United Volleys Frankfurt, die am 28. Februar in Mannheim auch der Gegner im Pokalendspiel sind.