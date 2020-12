Die BR Volleys haben in der Gruppenphase der Champions League den ersten Sieg noch vor dem ersten Auftritt am Grünen Tisch zugesprochen bekommen. Da der polnische Gegner Jastrezbski Wegiel wegen Corona-Fällen im Team seine Teilnahme am Turnier in Berlin absagen musste, wird das für Donnerstag geplante Spiel gegeneinander mit 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) für die Volleys gewertet. Das gab der europäische Volleyball-Verband CEV am Dienstagvormittag bekannt.

Bei Wegiel waren kurz vor der Abreise bei den vom Verband vorgeschriebenen Untersuchungen drei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden.