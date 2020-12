Er war Nationalspieler, wurde 2014 Weltmeisterschaftsdritter, feierte in Belgien die Meisterschaft und den Pokal: Die Liste der Erfolge von Dirk Westphal ist lang. Eines aber fehlt dem Volleyballer noch: "Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich noch nie in Deutschland im Pokalfinale stand. Deswegen ist das so ein Ding auf meiner Bucket-List, was ich ganz gerne nochmal erleben würde."