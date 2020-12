In einer umkämpften Anfangsphase zeigten beide Teams vor allem in der Abwehrarbeit ihre Stärken. Für die Netzhoppers punktete vor allem Routinier Dirk Westphal, doch Herrsching behauptete eine knappe Führung. „Wir müssen unsere Chancen nutzen“, forderte Trainer Christoph Achten während einer Auszeit. Westphal brachte die Brandenburger mit einem erfolgreichen Angriffsschlag zwischenzeitlich wieder auf 15:17 heran. Mit einem Ass zum 21:17 setzen sich die Gäste aber vorentscheidend ab und holten sich kurz darauf den ersten Satz.

Der zweite Durchgang startete umgekehrt: Diesmal lagen die Gastgeber knapp in Führung. Als sich in der Mitte des zweiten Satzes die Fehler der Herrschinger häuften, gingen die Netzhoppers mit 17:14 in Führung. In einem engen Satz vergaben die Netzhoppers einen Satzball. Nach einem Angriffsschlag ins Aus bauten die Bayern ihre Führung auf 2:0 aus.