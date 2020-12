Bild: imago images/GEPA pictures

Interview | Bob-Pilotin Mariama Jamanka - "Monobob nimmt den Teamgedanken aus dem Sport"

15.12.20 | 07:18 Uhr

Drei Rennen, drei Podestplätze: Der Weltcup-Start lief erfolgreich für die Zweierbob-Pilotin Mariama Jamanka. Doch am Wochenende musste die Berlinerin erstmals auch alleine in die Eisrinne. Warum es im Monobob noch hakte und welche Ziele sie hat, erzählt sie im Interview.

rbb|24: Wie geht es Ihnen denn nach diesem Wettkampfwochenende? Mariama Jamanka: Ganz gut, aber ich bin ziemlich fertig. Bei uns Frauen ist es eigentlich nicht so üblich, dass wir zwei Wettkampftage hintereinander haben. Durch den allerersten Monobob-Weltcup am Samstag hatte man natürlich auch eine ungewohnte Belastung. Ich bin jetzt wieder in Oberhof und ganz froh, dass ich eine Woche wettkampffrei habe und einfach nur trainieren kann.

Mit den Ergebnissen im Zweierbob sind Sie vermutlich zufriedener als mit denen aus dem Monobob, oder? Ja, auf jeden Fall. Im Zweierbob lief es sehr gut. Ich bin mit den Startzeiten sehr zufrieden und es war ja auch der erste Wettkampf, den ich mit Leonie Fiebig gemacht habe. Die Bahn in Igls ist eine Starterbahn. Im Endeffekt sieht man, dass die schnellste Startzeit gewinnt. Daher war das völlig in Ordnung für mich. Ich bin froh, dass wir wieder auf dem Podest landen konnten und denke, dass die Form auf jeden Fall in die richtige Richtung geht und wir uns da ganz gut präsentieren konnten.

Und im Monobob? Beim Monobob bin ich ehrlich: Das war für mich einfach kein richtiger Wettkampf so wie das Zweier-Event am nächsten Tag. Ich hatte vorher drei Fahrten mit dem Monobob. Das waren die ersten drei Fahrten jemals. Das ist ein komplett anderes Handling und eine andere Fahrlinie, die ich auch erst noch finden muss. Man hat einfach gesehen, dass die Pilotinnen, die in den letzten Jahren damit schon Erfahrungen sammeln konnten, mehr wussten, was sie da tun.

Wieso starten Sie überhaupt im Monobob und wie sehr können Sie sich damit anfreunden? Wenn ich die Wahl hätte, würde ich auf keinen Fall Monobob fahren. Es ist so, dass für die nächsten Olympischen Winterspiele 2022 beschlossen wurde, dass die Frauen eine zweite Disziplin bekommen. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Bestrebungen, dass die Frauen Viererbob fahren. Das wurde dann abgeschmettert, weil vermutlich nicht genug Teams am Start wären. Als Alternative hat man dann den Monobob ins Leben gerufen, was für mich persönlich ein Rückschritt ist. Es nimmt den Teamgedanken aus dem Sport, denn Bobfahren war immer schon ein Teamsport. Wir Pilotinnen müssen uns da jetzt reinfuchsen. Es ist alles nicht ganz rund gelaufen und wir haben die Schlitten auch erst jetzt, mitten in der Saison, bekommen. Für mich ist es eine reine Notwendigkeit. Ich muss das fahren, wenn ich bei den Olympischen Spielen Zweierbob fahren will.

Dort läuft es für Sie aber sehr gut. Welche Ziele haben Sie denn im Zweierbob? Wir hatten eigentlich keinen sonderlich geglückten Start. Wir haben uns zwar als drittes Team für den Weltcup qualifiziert, aber weil wir im Frauenbereich vier starke Mannschaften haben, war klar, dass alle Teams in der Saison die Möglichkeit haben, Weltcups zu fahren. Stefanie Schneider und ich sind deshalb immer im Wechsel dabei. Ich habe natürlich große Ambitionen und bin froh, dass es bisher so gut gelaufen ist. Aber es ist definitiv nicht leicht, weil wir im deutschen Lager sehr stark sind. Ich hoffe, dass wir so weitermachen und uns in Richtung WM nochmal steigern können.

Die Weihnachtsfeiertage verbringen Sie in Ihrer Heimat Berlin. Was haben Sie da geplant? Ich bin eigentlich zu Weihnachten immer zu Hause in Berlin. Das ist mir auch sehr wichtig, dass ich da meine Familie sehe. Wir werden wahrscheinlich in sehr, sehr kleinem Rahmen feiern. Ich werde Weihnachten genießen, essen, Kekse backen.

Können Sie denn während der Feiertage richtig reinhauen oder müssen Sie auf Ihr Gewicht achten? (lacht) Naja, grundsätzlich ist Bobfahren natürlich eine Gewichtssportart. Wir bewegen uns in einem gewissen Rahmen. Im Zweierbob muss man sich mit seiner Teamkollegin abstimmen. Im Monobob ist es eine sehr entspannte Situation, weil die Pilotin mit 85 Kilo berechnet wird. Ich achte schon ein bisschen drauf, aber ich finde gemeinsam Essen auch immer sehr schön und für ein paar Tage wird das schon gehen.

Das Interview führte Friedrich Rößler, rbb Sport.