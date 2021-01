Florian Busch kann verletzungsbedingt seine Laufbahn bei den Eisbären Berlin nicht mehr fortsetzen, das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der 35-jährige Eishockey-Profi verbrachte seine komplette Profisport-Karriere beim Hauptstadtklub. Der gebürtige Oberbayer (Miesbach) gewann mit seinem Team sieben Meisterschaften und jeweils einmal die European Trophy und den DEB Pokal.

"Ich durfte 18 wundervolle Jahre in der Hauptstadt erleben, aber nach langem Verletzungspech muss ich nun nach vorne schauen.", wird Busch auf der Homepage der Eisbären zitiert. Als Nummer 26 absolvierte er insgesamt über 700 Spiele für die Eisbären und belegt mit 477 Punkten Rang 4 der Eisbären-Bestenliste. Für die deutsche Nationalmannschaft spielte Florian Busch insgesamt 43 Mal und nahm 2006 an den Olympischen Spielen in Turin teil.