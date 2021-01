Zu einem Schlüsselmoment wurde dann der Dreier, den Jayson Granger zum 74:55 traf. Ein Blick auf die Ersatzbank der Münchner zeigte, wie dort die Köpfe nach unten gingen. Es blieben zwar noch sieben Minuten, doch die Gäste schienen bereits in diesem Moment den Glauben verloren zu haben. Alba gewann verdient mit 85:72. Es war der erste Sieg gegen die Münchner seit Dezember 2018.

Erfolgreichster Scorer war am Ende Louis Olinde mit 17 Punkten, Fontecchio folgte mit zwölf. "Jeder wollte es zu mehr als 100 Prozent", sagte Olinde danach bei "Magenta Sport". "Jeder hat Bock für die (Verletzten d. Red.) einzuspringen und für sie zu kämpfen. Ich glaube, das haben wir heute gezeigt", sagte der gebürtige Hamburger und deutsche Nationalspieler Olinde.

Dieser Sieg sollte dem Team auch Kraft für die bevorstehenden Aufgaben geben. Es sind harte Zeiten für den Double-Gewinner der Vorsaison und die Belastung bleibt hoch. In den nächsten sieben Tagen hat Alba drei weitere Pflichtspiele. Am Dienstag und am Donnerstag in der Euroleague, am kommenden Sonntag dann wieder in der Bundesliga. "Wenn man bedenkt wie dominant Bayern gerade ist, und unsere Situation mit den verletzten Spielen - dann fühlt sich das gerade gut an", sagte Berlins ebenfalls überzeugender Guard Maodo Lo. Der am Oberschenkel verletzte Luke Sikma gab eine vorsichtige Prognose über die Dauer bis zu seiner Genesung ab. Er denke, dass er in zwei, vielleicht drei Wochen wieder zurück sei.