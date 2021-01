"In Bielefeld ein Rennpferd, in Berlin ein Ackergaul"

Wenn Hertha BSC am Sonntagabend bei Aufsteiger Arminia Bielefeld antritt, dann schlagen bei Artur Wichniarek zwei Herzen in der Brust. Insgesamt elf Jahre spielte der Pole für beide Vereine. Doch wie viel Berliner Blau-Weiß steckt noch im 43-Jährigen?

Zwei Mal stürmte Artur Wichniarek in seiner aktiven Fußballer-Karriere für Hertha BSC. Nach 50 Toren in drei Spielzeiten (1. und 2. Bundesliga) kam er 2003 von Arminia Bielefeld an die Spree. Beim Berliner Bundesligisten konnte er sich aber in zweieinhalb Jahren nie richtig durchsetzen. Im Januar 2006 kehrte der heute 43-jährige Pole zurück zur Arminia.

Und tauchte zu Beginn der Saison 2009/10 wieder bei Hertha auf. Am Ende der Spielzeit hatte Wichniarek kein Bundesliga-Tor und nur einen Europa-League-Treffer erzielt. Das bedeutete für den Stürmer keine Vertragsverlängerung und für seinen Arbeitgeber den Abstieg in die Zweitklassigkeit. Am Sonntag treffen seine beiden Ex-Klubs um 18 Uhr aufeinander. Im rbb|24-Interview verrät Artur Wichniarek, welchem Team er die Daumen drückt, warum es bei Hertha BSC nicht geklappt hat und was wirklich wichtig im Leben ist.