Alba Berlin hat einen großen Schritt Richtung Titelverteidigung im deutschen Basketball-Pokal gemacht. Nach einem am Ende deutlichen und ungefährdeten 103:63-Heimsieg gegen Braunschweig am Mittwochabend stehen die Berliner im Top-Four-Turnier - also im Halbfinale.

Beim Comeback auf der Trainerbank von Coach Aito Reneses, der nach seiner überstandenen Corona-Erkrankung jedoch nur als Assistent von Vertreter Israel Gonzalez fungierte, taten sich die Gastgeber im ersten Viertel schwer. Unnötige Ballverluste, vermehrt durch Abspielfehler, ermöglichten den Braunschweigern zu einfache Punkte.

Die Berliner fanden erst nach knapp acht Minuten in die Partie und gingen mit einer knappen Führung ins zweite Viertel (21:18). Dann aber steigerte sich der Double-Sieger und ließ den überforderten Braunschweigern kaum Zeit zum Durchatmen. Vor allem nach der Pause (46:36) wurde es eine sehr einseitige und von Alba überlegen geführte Partie.