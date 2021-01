Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga seinen siebten Sieg in Serie gefeiert. Allerdings musste der deutsche Meister vor leeren Rängen in eigener Halle gegen den Tabellenvorletzten Rasta Vechta beim 86:70 (43:44)-Erfolg lange zittern. Alba bleibt damit Tabellenvierter. Beste Berliner Werfer waren Luke Sikma mit 16 und Ben Lammers mit 14 Punkten.

Alba ging in der Partie zwar schnell 6:3 in Führung, hatte aber große Probleme, ins Spiel zu finden. Für den Double-Gewinner war es die dritte Partie in nur fünf Tagen. Und die Strapazen waren den Berlinern anzumerken. Sie leisteten sich einige Unkonzentriertheiten und zu viele Fehlwürfe. Auch in der Defensive fehlte der Zugriff.