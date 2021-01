Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga seinen fünften Sieg in Serie gefeiert. Am Sonntagabend siegten die Berliner in eigener Halle gegen die s.Oliver Würzburg mit 99:85 (53:45). Damit kletterte der Hauptstadt-Club wieder auf Platz vier in der Tabelle. Beste Berliner Werfer waren Simone Fontecchio und Luke Sikma mit je 16 Punkten.

Bei Alba agierte Cheftrainer Aito Garcia Reneses erneut nur als Interimscoach. Kapitän Niels Giffey fehlte verletzt und Guard Jayson Granger bekam eine Verschnaufpause. Für die Berliner war es das dritte Spiel in nur fünf Tagen. Und sie hatten zunächst Probleme, in der Defensive den nötigen Zugriff zu finden. Und so blieb die Anfangsphase sehr ausgeglichen.