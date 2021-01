Die kleine Erfolgsserie des deutschen Basketball-Meisters Alba Berlin ist schon wieder beendet. Die Albatrosse, die zuletzt mit Siegen in der Bundesliga gegen Bayern München und in der Euroleague gegen Spaniens Titelträger Vitoria Schwung aufgenommen hatten, mussten sich dem israelischen Serienmeister Maccabi Tel Aviv in der Königsklasse 73:85 (28:43) geschlagen geben. Bitter für Alba: Beide Teams lagen vor dem 18. Spieltag mit einer Bilanz von 7:10-Siegen gleichauf. Der an Corona erkrankte Cheftrainer Aito Garcia Reneses fehlte den Berliner Gastgebern weiter. Vertreten wurde er erneut von Israel Gonzalez.