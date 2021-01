Alba Berlin hat in der Euroleague die nächste Niederlage kassiert. Am Freitagabend unterlagen die Berliner vor leeren Rängen in eigener Halle dem spanischen Spitzenteam Real Madrid 63:72 (30:40). Für den Basketball-Bundesligisten war es die 15. Niederlage im 23. Spiel der Königsklasse. Beste Berliner Werfer waren Luke Sikma mit 16 Punkten und Ben Lammers mit elf Zählern.

Alba musste neben dem langzeitverletzten Kapitän Niels Giffey auch noch auf Spielmacher Peyton Siva verzichten. Der 30-Jährige hatte sich am Mittwoch gegen ZSKA Moskau eine Sprunggelenksverletzung zugezogen und wird erneut mehrere Wochen ausfallen.