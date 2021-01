68:71-Niederlage in der Euroleague

Nach dem Hinspiel-Sieg im Oktober 2020 hat Alba Berlin der Euroleague einen erneuten Erfolg gegen ZSKA Moskau verpasst. Gegen den Sieger des Wettbewerbs von 2018 unterlagen die Berliner am Mittwochabend knapp mit 68:71 (37:34). Bester Werfer bei Alba war Peyton Siva mit 15 Punkten.

Alba siegt in Euroleague

Aito Garcia Reneses übernahm erstmals wieder die Cheftrainer-Rolle, sein Vertreter Israel Gonzalez wurde wieder zum Co-Trainer. Die beiden sahen, dass sich die Berliner zunächst schwertaten, in die Partie zu kommen. Ab Mitte des zweiten Viertels agierte der deutsche Meister dann aber konsequenter, verteidigte mit mehr Intensität und agierte offensiv mit mehr Tempo. So kamen sie auch zu besseren Wurfmöglichkeiten, die sie häufig nutzen konnten. Noch vor der Pause ging Alba erstmalig in Führung.