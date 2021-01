Zur Halbzeit lagen die Berliner noch mit 46:50 in Rückstand, drehten die Partie aber mit einer 17:4-Serie im dritten Viertel. In der Schlussphase musste Alba zwar noch einmal um den Sieg bangen, doch 73 Sekunden vor dem Ende sorgte ein "Dreier" von Maodo Lo für die Entscheidung.

48 Stunden nach dem Halbfinaleinzug im nationalen Pokal hat Alba Berlin auch auf europäischer Bühne geglänzt. Nach zuvor drei Euroleague-Niederlagen in Folge gewann der deutsche Basketball-Meister am Freitagabend mit 84:77 bei Baskonia Vitoria in Nordspanien.

Bester Schütze bei Alba war Peyton Siva mit 14 Punkten, gefolgt von Maodo Lo und Simone Fonteccio (je 13). In der Defensive überzeugte vor allem Luke Sikma mit sechs Rebounds. Mit nunmehr acht Siegen rückt Alba in der Euroleague auf Rang 14 und hat drei Siege Rückstand auf die Playoff-Plätze.

Am Sonntag trifft Alba in der Bundesliga auf Würzburg, ehe es am kommenden Mittwoch in der Euroleague gegen Moskau weitergeht.