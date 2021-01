Die Eisbären Berlin haben sich noch einmal in der Offensive verstärkt. Der kanadische Center Zach Boychuk wechselt an die Spree. Das gaben die Berliner am Mittwoch auf ihrer Webseite bekannt. Zuletzt spielte der Angreifer in der Schweiz für den HC Fribourg-Gottéron. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft bis zum Saisonende.