Lasse Kopitz ist einer der wenigen, die diesen Weg eingeschlagen haben. Der Berliner ist knapp 700 Mal in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) aufgelaufen, beendete 2014 seine Karriere und ist seit der Spielzeit 2018/2019 als Profi-Referee tätig. Auch er möchte so seinem Lieblingssport treu bleiben - und eine neue Seite davon kennenlernen.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Profisportler nach ihrer aktiven Karriere eine Laufbahn als Trainer, Manager oder Sportdirektor einschlagen. So bleiben sie ihrem Sport verbunden und arbeiten weiter in dem Berufsfeld, das sie ohnehin schon seit vielen Jahren kennen. Dass ein Athlet nach seiner Spielerlaufbahn allerdings Schiedsrichter wird, ist auch im Eishockey, wo es schon seltene andere Fälle gibt, weiterhin speziell.

In der Saison 1999/2000 lief er erstmals für die Krefeld Pinguine in der DEL auf.

Lasse Kopitz wurde am 21.05.1980 in Berlin geboren.

Müller, in den 1970er und 1980er Jahren Stürmer beim SC Dynamo Berlin und langjähriger Nationalspieler der DDR, lotste Kopitz als Schiedsrichter-Ausbilder in diese Richtung. Mit ihm habe sich Kopitz schon früh in seiner aktiven Karriere bereits ein erstes Mal unterhalten: "Als ich 22 Jahre alt war, sagte er bereits: Wenn du irgendwann nicht mehr spielen solltest, überlege doch mal, ob eine Schiedsrichter-Laufbahn nicht etwas für dich ist", erinnert sich Kopitz. Im jungen Alter und mit einer langen Spielerlaufbahn vor sich, belächelt er diesen Vorschlag - erinnert sich zum Ende seiner Karriere, elf Jahre später, aber wieder daran.

Kurzzeitig versucht er sich als Coach, stellt aber schnell fest, dass er vorerst weiter auf dem Eis stehen möchte. Da Verletzungen eine Fortsetzung der Spielerkarriere nicht zulassen, habe er dann "alles auf eine Karte gesetzt". "Ich habe bei Gerhard Müller angerufen und ihm gesagt, dass ich gerne Profi-Schiedsrichter werden möchte", blickt Kopitz zurück. Der Leistungsdruck und der Wille zur ständigen Verbesserung würden ihn auch heute immer noch antreiben.

Kopitz ist erfolgreich: Regelmäßig pfeift er in der DEL, auch in der Champions Hockey League (CHL) kam er in den letzten Jahren immer wieder zum Einsatz. Wenn möglich, möchte er noch einige Jahre Schiedsrichter bleiben und seinen Weg gehen. Ob ihn dieser vielleicht auch eines Tages zu den Olympischen Spielen oder einer Weltmeisterschaft führt, ist abzuwarten. Kopitz gibt sich in dieser Hinsicht entspannt und nimmt es wie damals als Spieler. "Auch der Schiedsrichter ist nur so gut wie sein letztes Spiel. Ich arbeite immer nur auf die nächste Partie hin - auch wenn sich das furchtbar anhört", sagt Kopitz.

Mittlerweile könne er sich auch eine Karriere als Trainer vorstellen. Ein Leben ohne Eishockey scheint für Lasse Kopitz kaum möglich. Solange sein Körper es zulässt, möchte er aber als Unparteiischer auf dem Eis bleiben. Dort fühlt er sich scheinbar doch am wohlsten.