Fünfter gegen Sechster: Das Duell zwischen Union und Wolfsburg verspricht allein wegen der Tabellensituation Spannung. Durch einen Sieg gegen den VfL könnten sich die Berliner noch stärker in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga behaupten. Die Partie im Liveticker.

Urs Fischer verändert seine Aufstellung gegen den VfL Wolfsburg im Vergleich zum Sieg bei Werder Bremen (2:0) auf nur einer Position. Sebastian Griesbeck ersetzt im Stadion An der Alten Försterei den gelbgesperrten Grischa Prömel im defensiven Mittelfeld. In der Abwehr setzt der Union-Coach erneut auf eine Dreierkette bestehend aus Florian Hübner, dem Ex-Wolfsburger Robin Knoche und Marvin Friedrich. Im Angriff stürmen wie in Bremen Sheraldo Becker und Taiwo Awoniyi.