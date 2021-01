Halbzeit in Köln: Noch keine Tore bei Herthas Krisenduell

"Mehr mannschaftliche Geschlossenheit" forderte Trainer Bruno Labbadia. Hertha will unbedingt eine Reaktion zeigen auf den emotionslosen Auftritt beim 0:1 in Bielefeld. Das gelingt in Köln bislang bedingt. Zur Pause steht 0:0.