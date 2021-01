Jubel und Erleichterung bei Hertha BSC: Nach zuletzt schwachen Auftritten gegen Mainz und in Freiburg haben die Berliner am Samstag mit 3:0 (1:0) gegen Schalke 04 gewonnen. Es war ein verdienter Erfolg gegen den Tabellenletzten aus dem Ruhrpott, der nun seit 30 Spielen ohne Sieg ist. Nur noch ein Spiel ohne Punkte und Schalke hat den Negativrekord von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 eingestellt. Hertha steht derweil mit 16 Punkten auf Platz zwölf der Fußball-Bundesliga.

Es war eine Führung, die sich Hertha Stück für Stück verdient hatte und die sie mit in die Kabine nahm. Aus der kamen die Gastgeber nach der Pause ganz anders als noch zu Beginn der Partie. Sie spielten mit Druck nach vorne - und einem sichtbaren Ziel: Schnell das 2:0 nachzulegen. Genau das gelang dem Team des Trainers Bruno Labbadia auch. Darida legte zurück auf Cordoba, der aus sieben Metern einschob und seine Rückkehr so mit einem Tor krönte (53.).

Es gab nun mehr Torschüsse und mehr Strafraum-Situationen, in den entscheidenden Szenen fehlte es aber weiter an Genauigkeit. Nach einer halben Stunde etwa stürmten drei Berliner beim Konter auf zwei Schalker zu. Ein schwacher Pass von Vladimir Darida auf Jhon Cordoba aber - nach wochenlanger Verletzung zurück in der Startelf - stoppte das Ganze jedoch. Besser lief es fünf Minuten später: Ein abgewehrter Schuss von Cunha landete vor den Füßen von Matteo Guendouzi, der den Ball von der Strafraumkante aus gefühlvoll zum 1:0 ins Eck schlenzte (36.).

Den ersten Torabschluss hatte Hertha: Ein Freistoß aus rund 30 Metern von Marvin Plattenhardt flog - durchaus gefährlich - in Richtung unteres rechtes Eck, der Schalke-Keeper Ralf Fährmann war gleich ernsthaft gefordert. Der Auftakt zu einem offensiven Lauf der Hausherren war das jedoch keinesfalls. Im Gegenteil: Wenn eine Mannschaft etwas für das Spiel tat, dann waren das in den Anfangsminuten die Gäste aus Gelsenkirchen.

Unions Höhenflug in der Liga hält auch im neuen Jahr an

20 Minuten lang sah es so aus, als könnte es wirklich eng werden für Hertha BSC. Das 1:4 in Freiburg, das die Berliner vor der Mini-Winterpause erlitten hatten, war ganz offensichtlich noch nicht abgeschüttelt. Die Sorge, sich mit einer Niederlage gegen ewig sieglose Gäste zum Bundesliga-Deppen zu machen, mag ihr Übriges getan haben. "Wir haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen", sagte nach dem Schlusspfiff auch Alexander Schwolow. Schalke war in dieser Phase nah dran an gänzlich ungewohnten Glücksgefühlen. "Wir haben ein bisschen Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten in der einen Situation", gab der Hertha-Keeper zu.

Doch sein Team berappelte sich schnell. "Wir haben uns immer mehr die Sicherheit geholt", sagte der Trainer Bruno Labbadia. Je breiter die Brust der Berliner wurde, desto deutlicher wurde die Anfälligkeit der Schalker. Entscheidend war die Phase unmittelbar nach der Pause, als die Hertha-Profis - mit dem 1:0 im Rücken - die verunsicherten Gäste gar nicht mehr zur Ruhe kommen ließen. Der Willensstärke und dem Druck der Hausherren hatten sie nichts entgegenzusetzen. "Wenn wir spielen wie in der zweiten Halbzeit, sind wir nicht wettbewerbsfähig", sagte der S04-Stürmer Mark Uth. Die Selbstkritik war so harsch wie berechtigt. Doch Schalker Schwäche hin oder her: Es war Herthas Verdienst, diese nun auch so konsequent auszunutzen.