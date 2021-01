Maximilian Steinbauer ist beim 1. FC Union Berlin groß geworden. Zuletzt spielte er bei Tennis Borussia in der Regionalliga. Jetzt steht der 19-jährige in der thailändischen Profiliga unter Vertrag. Er hat große Ambitionen. Von Lisa Surkamp und Friedrich Rößler

- stieg 2007 in die zweite und 2008 in die erste Liga auf

Über einen Berater, der kurze Clips vom Berliner an verschiedene Vereine geschickt habe, sei Maximilian Steinbauer bei Muangthong United gelandet. "Meine Mitspieler haben mich sehr gut aufgenommen, sind mega-nett und haben mir viel Hilfe angeboten", erzählt der Teenager. Sie hätten ihn auch beim Einrichten des WLAN und eines Handyvertrages geholfen. Seine Berliner Familie unterstütze ihn, auch wenn sie traurig seien, dass er so weit weg sei. Täglicher Kontakt lindere die Entzugserscheinungen.

"Ich will wieder in die asiatische Champions League"

Wegen der Corona-Pandemie pausiert die thailändische Liga gerade für einen Monat. Daher konnte der deutsche Neuzugang bisher nur trainieren. Auf dem Platz spricht man Englisch, die Anweisungen vom mazedonischen Trainer Mario Gjurovski werden aber auch auf Thailändisch übersetzt, da neben den Ausländern viele Einheimische den Kader besetzen. Übrigens leiteten den vierfachen thailändischen Meister auch schon Fußballgrößen wie der Engländer Robbie Fowler oder der Deutsche Winfried Schäfer an.

"Es wäre natürlich ein Traum, für eine Nationalmannschaft spielen zu können," schwärmt der Berliner Steinbauer. Doch dafür müsse er erstmal im Training auffallen und im Thunderdome Stadium mit guten Leistungen seinen Namen im thailändischen Fußballgeschäft etablieren. "Dann schaue ich, ob es mir hier gefällt und ob ich länger bleiben möchte." Schlecht verdiene er nicht in Thailand.

Der Fußball sei durch die hohen Temperaturen etwas anders, nicht so körperlich wie in Deutschland, erzählt der Berliner Abwehrspieler weiter. "Aktuell wird hier eher auf lange Bälle gesetzt, dann hast du einen großen Brasilianer vorne, der meistens gesucht wird." So stellt sich auch Muangthong United auf. Allerdings mit einem kleinen Unterschied zur Konkurrenz: Der lange Ball könnte bald an der Berliner Mauer abprallen. Das hofft jedenfalls Maximilian Steinbauer.