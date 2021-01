Unions Höhenflug in der Liga hält auch im neuen Jahr an

Auftakt geglückt: Union Berlin ist mit einem Sieg in das neue Jahr gestartet. Die Köpenicker gewannen am Samstag bei Werder Bremen und setzen sich so immer mehr in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga fest.

Union Berlin ist erfolgreich in das neue Fußballjahr gestartet: Bei Werder Bremen gewannen die Köpenicker am Samstagnachmittag mit 2:0 (2:0). Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Urs Fischer auch nach 14 Spieltagen in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga und steht mindestens bis Sonntag auf dem vierten Tabellenplatz. Dann könnten Dortmund oder Wolfsburg vorbeiziehen.

Die Berliner erlebten an der Weser einen Traumstart: Nach nur zwölf Minuten brachte Sheraldo Becker sie mit der ersten Chance der Partie in Führung. Der Verteidiger Robin Knoche eröffnete das Spiel mit einem Vertikalpass aus der Unioner Hälfte. Taiwo Awoniyi behauptete den Ball und setzte Becker in Szene. Der 25-Jährige verwandelte aus knapp 16 Metern.

Union blieb auch nach der Führung mutig: Immer wieder spielten die Eisernen gute Pässe in die Sturmspitze. Dabei profitierten sie von teils großen Räumen in der Werderaner Hintermannschaft. Und auch individuell patzten Bremens Spieler: In der 29 Minute klärte der Verteidiger Marco Friedl den Ball nach einen leichten Schubser an der Eckfahne schlecht, über Robert Andrich kam die Kugel wieder zu Awoniyi. Der schob sie zum 2:0 ins Netz. Auch Jiri Pavlenka im Werder-Tor sah in der Szene nicht gut aus, hätte Awoniyis vergleichsweise schwachen Abschluss durchaus halten können. In der Offensive blieben die Hausherren harmlos. Zwar traf Romano Schmid kurz vor der Halbzeit (44.) noch ins Tor von Andreas Luthe, der Treffer wurde wegen Abseits allerdings nicht gegeben - Union ging mit einer 2:0-Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel wurde Werder zwar besser, der Elf des Trainers Florian Kohfeldt fehlte aber weiterhin die Durchschlagskraft. Die Eisernen hatten keine Probleme, Bremen vom eigenen Tor fernzuhalten. Zudem wurde Union immer wieder selber gefährlich, gerade Becker zeigt eine starke Leistung. Immer wieder setzte der Offensivmann seine Mitspieler und sich selbst gut in Szene. Die beste Chance zur Vorentscheidung hatte Awoniyi nach einem Becker-Zuspiel in der 70. Minute, doch der Angreifer vergab knapp. Da Bremen aber auch in der Schlussphase nicht zwingender wurde, brachte das Team von Urs Fischer das 2:0 problemlos ins Ziel. Mit 24 Punkten stehen die Eisernen nun zumindest über Nacht auf einem Champions-League-Quali-Tabellenplatz.