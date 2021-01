Ich habe mit neun Jahren mit dem Rudern angefangen, hatte dann wegen des Studiums aber wenig Zeit für den Sport. Als ich zwei Jahre in Frankfurt am Main gelebt habe, habe ich wieder angefangen. Die Leute haben festgestellt, dass ich das kann und wollten von mir lernen. Ich war noch kein Trainer, aber es hat mir viel Spaß gemacht, anderen meine Leidenschaft für das Rudern beizubringen. Mit dieser Initialzündung habe ich dann beschlossen: Wenn du das so gerne vermittelst, dann mach es doch einfach!

Seit 2000 bin ich in der Turngemeinde in Berlin und habe mich dann entschlossen, bei uns die Ruderausbildung zu übernehmen. Dann habe ich angefangen, Kooperationen zu suchen und habe das Schul- und Uni-Rudern bei uns mit aufgebaut. Es wurden dann immer mehr Sportler. Wir haben mit 35 Ruderern angefangen und sind jetzt bei 120. Das mache ich dann alles in meiner Freizeit. Das sind etwa 15 bis 20 Stunden, die ich in der Woche dafür aufwende.

Ich bin gerne draußen und genieße das Gefühl, auf dem Wasser und in der Landschaft unterwegs zu sein. Das möchte ich den Kindern und auch den Erwachsenen vermitteln. Das Vereinsleben macht auch viel Spaß. Man lernt neue Leute kennen, Freundschaften entstehen, die Kinder entwickeln sich zu einem Team und kommen weg von Handys und Computern.