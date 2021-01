Das ISTAF (Internationales Stadionfest) Indoor kann wie geplant am 5. Februar in Berlin stattfinden. Das bestätigte Turnierdirektor Martin Seeber am Vormittag. Die detaillierten Hygienekonzepte seien genehmigt worden. In Berlin wird das ISTAF Indoor bereits zum achten mal ausgetragen, schon am 31. Januar feiert das Leichtatletikevent in Düsseldorf Premiere.