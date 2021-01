Völlig unerwartet und überraschend verstarb Erwin Bugar im Alter von 68 Jahren am 2. Dezember 2020 an Herzversagen. Er führte den Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) seit Dezember 2018 und vertrat die Interessen der Vereine aus dem Nordosten als Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Die Lücke will der NOFV in der Pandemiezeit jetzt so schnell wie möglich schließen und wird im Rahmen einer Präsenztagung am 21. Januar 2021 einen neuen Präsidenten berufen - kommissarisch bis zum nächsten Verbandstag Ende 2021. Zur Wahl stellen sich drei Kandidaten: Jens Cyrklaff (Schatzmeister des NOFV), Hermann Winkler (Präsident des Sächsischen Fußball-Vebandes) und der Präsident des Berliner Fußball-Verbandes, Bernd Schultz.