Die BR Volleys haben am Mittwoch ihr Heimspiel in der Berliner Max-Schmeling-Halle mit 3:0 (25:21,25:8,25:17) gegen Unterhaching gewonnen. Damit ziehen die Berliner Volleyball-Bundesligisten an Konkurrent Düren vorbei und stehen in der Tabelle auf dem zweiten Platz hinter dem Dauerrivalen Friedrichshafen.

Für die Berliner war der Jahresauftakt zu Hause in der Max-Schmeling-Halle gegen den Tabellenvorletzten Unterhaching eine Pflichtaufgabe, da Konkurrent Powervolleys Düren verloren hatte und nun mit einem Heimsieg die Tür für Platz zwei weit offen stand. "Ja, das ist eine Chance, die wir ergreifen wollen. Vor allem jedoch schauen wir weiterhin auf uns", sagte Trainer Cedric Enard vor dem Duell. Die Verletztenmisere beim Serienmeister hielt auch in dieser Woche weiterhin an. Neben den Stammkräften Sergey Grankin, Samuel Tuia, Robin Baghdady und Kevin Le Roux fiel auch Angreifer Benjamin Patch aus.