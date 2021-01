Turbine Potsdam muss mehrere Monate auf Offensivspielerin Karoline Smidt Nielsen verzichten. In der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte zog sich die 25 Jahre alte Dänin einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu, wie der Tabellenvierte der Frauenfußball-Bundesliga am Donnerstag mitteilte. In den kommenden Wochen werde Smidt Nielsen operiert.

Ihr droht ein Ausfall von mindestens sechs Monaten. "Für mich sitzt der Schock noch sehr tief, nichtsdestotrotz schau ich nach vorne und stelle mich der kommenden Aufgabe zuversichtlich", sagte Smidt Nielsen.